Real Madrid-Bayern Monaco diretta Champions League: segui la sfida ai quarti di finale LIVE

Si alza ufficialmente il sipario sui quarti di finale di Champions League , con una partita in particolare che viene attesa dagli appassionati. Si tratta della supersfida tra Real Madrid e Bayern Monaco , in quella che sembra una finale anticipata tra due delle grandi favorite e superpotenze del calcio mondiale. L'andata si giocherà allo Stadio Bernabeu, con i Blancos di Arbeloa che ospiteranno i bavaresi di Kompany per una serata che promette spettacolo e gol. Calcio d'inizio alle ore 21 : segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Dopo i due brividi in una manciata di secondi, il Bayern si è ricomposto e ora assedia continuamente l'area dei Blancos, rimanendo fisso vicino con rapidi scambi del pallone a caccia di un'occasione.

Partita fin qui emozionante e con un copione ben definito: il Bayern controlla a ridosso dell'area avversaria, mentre il Real aspetta, recupera e poi fa male in ripartenza, sfruttando la grande velocità dei suoi giocatori chiave.

Retropassaggio folle di Pitarch, sul quale arriva Gnarby e non Lunin. Ma poi l'attaccante tedesco calcia troppo di fretta , forse aspettandosi il muro del portiere avversario, e finisce per sprecare una buonissima occasione. Poco dopo il Real riparte e Neuer salva ancora su Mbappé . Partita che viaggia su ritmi altissimi, quasi insostenibili, con azioni da una parte e dall'altra senza sosta.

Squadre ultra aggressive e prima occasione dopo una manciata di secondi: Laimer si ritrova al limite dell'area e libero di tirare, ma calcia troppo forte e finisce oltre la traversa.

Squadre che si sfidano subito a viso aperto e senza nascondersi, tanta intensità e tanto ritmo sin dai primi minuti. Meglio il Bayern in questo avvio, ma il Real non si scompone.

Si scalda il Bernabeu, Mbappé scatta alle spalle di Upamecano e si fa trovare in posizione perfetta per il tiro. Neuer , però, capisce tutto e esce dalla sua porta murando il tiro del francese.

Si accendono Mbappé e Vinicius , con il primo che si fa tutto il campo per poi servire il brasiliano che calcia a giro dal limite dell'area. Neuer compie un altro miracolo e ci arriva quanto basta per mandare la palla fuori.

Numeri, curiosità e statistiche sulla supersfida tra i Blancos e i bavaresi: ecco le migliori.

I Blancos di Arbeloa sono reduci dalla sfida contro il Manchester City agli ottavi , con una doppia pesante vittoria che gli è valsa l'accesso ai quarti di finale. Dopo aver superato la squadra di Guardiola, si ritrovano ora contro un'altra gigante della Champions League: il Bayern Monaco .

Dall'altra parte, invece, il Bayern Monaco è arrivato ai quarti di finale dopo aver spazzato via l'Atalanta . I bavaresi erano i grandi favoriti e non hanno deluso le attese: due pesantissime vittorie (10-2 tra andata e ritorno) per eliminare dalla competizione l'ultima italiana rimasta e conquistarsi il pass per la sfida contro i Blancos.

Le squadre stanno iniziando il consueto riscaldamento pre-partita, il Bernabeu si prepara per una notte magica fatta di emozioni e spettacolo . Si sfidano due superpotenze del calcio mondiale, due rose con tantissima qualità e classe tra le loro fila, due tra le favorite per la vittoria finale.

"Ci aspettiamo un Bayern con la sua solita mentalità, sfrutteremo le nostre qualità per impedirgli di segnare. Poi cercheremo situazioni e spazi per creare occasioni da gol. Sorprese? No, non ne abbiamo preparate. Credo nelle qualità dei miei giocatori, conto su di loro". Così Arbeloa nel pre-partita.

In campo stasera al Bernabeu ci saranno i due giocatori con più gol in questa edizione della Champions League. Si tratta, ovviamente, di Kylian Mbappé (capocannoniere con 13 gol) e Harry Kane (insegue con 10 gol).

Real Madrid e Bayern Monaco scendono in campo, pronte per il fischio d'inizio. Ora l'inno della Champions e poi si parte! Sarà la ventinovesima sfida tra queste due squadre, atmosfera delle grandi occasioni al Bernabeu con una mega-coreografia dei tifosi Blancos.

19:51

Bayern Monaco, la formazione ufficiale di Kompany

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, L. Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

19:50

Real Madrid, la formazione ufficiale di Arbeloa

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch; Guler, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.

19:45

Tutto su Real Madrid-Bayern Monaco: ecco come vederla

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio al Bernabeu, ecco tutte le informazioni su Real Madrid-Bayern Monaco e su come vederla in diretta tv o streaming. LEGGI QUI

19:40

Real Madrid-Bayern Monaco è una partita storica: tutti i numeri

Quella tra Real Madrid e Bayern Monaco è la partita più giocata nella storia delle maggiori competizioni europee. In totale sono 28 le sfide che si sono svolte in Coppa dei Campioni/Champions League, con 26 di queste nella fase a eliminazione diretta. I bavaresi non riescono a battere i Blancos da ben nove partite, durante le quali hanno raccolto solo due pareggi e ben sette sconfitte.

19:33

Real Madrid-Bayern Monaco: le probabili formazioni

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Guler; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Gnabry, Olise; Kane. Allenatore: Kompany

19:30

La Champions promette spettacolo con Real Madrid-Bayern Monaco al Bernabeu

Inizia ufficialmente il programma dei quarti di finale con una delle partite più attese: il Real Madrid di Arbeloa e il Bayern Monaco di Kompany si sfidano nell'andata al Bernabeu. Una vera e propria 'finale anticipata', che promette gol e spettacolo in campo. Segui aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Stadio Santiago Bernabeu - Madrid