Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario
Cominciano i quarti di finale di Champions League e il Real Madrid di Arbeloa ospita il Bayern Monaco di Kompany in quella che potrebbe essere comodamente una finale anticipata.
Real Madrid-Bayern Monaco, data e orario
Real Madrid-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 7 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Bernabeu di Madrid.
Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in diretta tv
Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Real Madrid-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Guler; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Gnabry, Olise; Kane. Allenatore: Kompany
Cominciano i quarti di finale di Champions League e il Real Madrid di Arbeloa ospita il Bayern Monaco di Kompany in quella che potrebbe essere comodamente una finale anticipata.
Real Madrid-Bayern Monaco, data e orario
Real Madrid-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 7 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Bernabeu di Madrid.
Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in diretta tv
Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Real Madrid-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.