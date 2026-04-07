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Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'andata dei quarti di Champions League: le possibili scelte dei due allenatori
TagsChampions LeagueReal MadridBayern Monaco

Cominciano i quarti di finale di Champions League e il Real Madrid di Arbeloa ospita il Bayern Monaco di Kompany in quella che potrebbe essere comodamente una finale anticipata.

Real Madrid-Bayern Monaco, data e orario

Real Madrid-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 7 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Bernabeu di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in diretta tv

Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport UnoSky Sport 252).

Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Real Madrid-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni

 

 

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Guler; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Gnabry, Olise; Kane. Allenatore: Kompany

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Cominciano i quarti di finale di Champions League e il Real Madrid di Arbeloa ospita il Bayern Monaco di Kompany in quella che potrebbe essere comodamente una finale anticipata.

Real Madrid-Bayern Monaco, data e orario

Real Madrid-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 7 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Bernabeu di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in diretta tv

Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport UnoSky Sport 252).

Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

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