Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario

Real Madrid-Bayern Monaco, data e orario

Real Madrid-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 7 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Bernabeu di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in diretta tv

Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).

Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Real Madrid-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.