Magia di Kvaratskhelia contro il Liverpool: il Psg ipoteca la semifinale

Il Paris Saint-Germain domina al Parco dei Principi e vince 2-0 contro il Liverpool . Vittoria mai in discussione per i parigini nell'andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Luis Enrique domina dal primo all'ultimo minuto, i Reds salvano la faccia grazie a più di qualche intervento miracolo di Mamardashvili . Doué sblocca la sfida dopo appena 11 minuti, Kvaratskhelia raddoppia nella ripresa con una delle sue solite perle. Martedì 14 la gara di ritorno ad Anfield.

Dominio Psg al Parco dei Principi, Liverpool ko

Dominio assoluto del Paris Saint-Germain dal punto di vista del gioco. Liverpool quasi mai pericoloso dalle parti di Safonov, con la squadra di Luis Enrique che fa la partita fin dai primi minuti e trova subito il vantaggio. All'11', slalom centrale di Dembelé, pallone che finisce sui piedi di Doué dopo un rimpallo, il francese si accentra e calcia, il tiro viene deviato dalla punta del piede di Gravenberch. Il pallone prende una traiettoria strana che beffa Mamardashvili e Psg avanti. I parigini non si fermano e continuano ad attaccare alla ricerca del raddoppio: prima Kvaratskhelia rischia di beffare Mamardashvili ancora una volta complice una deviazione, stavolta di Mac Allister, poco dopo Doué si gira benissimo in area, calcia con il mancino ma il portiere avversario respinge con un miracolo. Nel finale della prima frazione di gioco, azione clamorosa del Psg: Vitinha lancia Kvaratskhelia nello spazio che mette il pallone in mezzo per Doué, rigira a destra per Dembelé, calcia a botta sicura ma il tiro esce strozzato e favorisce la presa di Mamardashvili.

Kvaratskhelia illumina Parigi, Mamardashvili salva il Liverpool

Non cambia lo spartito nella ripresa. Al 54' Kvaratskhelia imbuca per Nuno Mendes che mette il pallone a rimorchio per Dembelé che però spreca ancora sparando alle stelle un'ottima occasione. Troppo passivo il Liverpool che rimane a guardare il lungo possesso palla del Psg che aspetta gli spazi giusti per fare male. Dopo il dominio assoluto, il Psg riesce a trovare la rete del raddoppio al 66': palla geniale di Joao Neves per Kvaratskhelia in area, resiste alla pressione di Gravanberch, salta Mamardashvili e mette dentro il pallone a porta libera. Al 70' viene concesso anche un rigore in favore del Psg per un'entrata di Konaté ai danni di Doué, ma l'arbitro viene richiamato al monitor e revoca il penalty dopo l'on field review. Ma i parigini non si lasciano frenare e anche nel finale di partita continuano a spingere alla ricerca del tris, con Mamardashvili ancora una volta miracolo su Hakimi. Poco dopo ripartenza del Psg con Dembelé che colpisce il palo.