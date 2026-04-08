Sassate contro il pullman dell'Atletico Madrid a Barcellona: finestrini rotti, paura e rabbia per Simeone
BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo le polemiche legate a un audio del Var in seguito al recente match di Liga perso a Madrid contro il Barcellona capolista, a distanza di pochi giorni l'Atletico ha fatto visita ai blaugrana nell'andata dei quarti di finale di Champions League e l'accoglienza non è stata delle migliori per i 'Colchoneros', il cui bus è stato preso a sassate prima di raggiungere il 'Camp Nou'.
Bus dell'Atletico preso a sassate a Barcellona
Come era avvenuto già in occasione della sfida di Coppa del Re andata in scena in Catalogna a inizio marzo, il pullman dell'Atletico Madrid è stato preso di mira dai tifosi del Barcellona ed è stato bersaglio di un lancio di oggetti. Nessun danno ai membri della squadra, ma due finestrini rotti e tanta paura per Diego Pablo Simeone e i suoi calciatori.
Le parole di Simeone prima della sfida di Champions
Le proprio il tecnico dell'Atletico Madrid, poco prima della sfida di Champions League contro il Barcellona, ha commentato con amarezza quanto accaduto: "Come ogni volta che veniamo qui, la società continua a essere la stessa, non possiamo migliorarla - ha detto ai microfoni di 'Movistar +' -. Non è un problema isolato, è un problema della società".