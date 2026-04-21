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martedì 21 aprile 2026
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Liga, l'ex romanista Sadiq salva il Valencia a Maiorca© Getty Images

Liga, l'ex romanista Sadiq salva il Valencia a Maiorca

La 33ª giornata del campionato spagnolo si è aperta con il pari dei levantini nel match salvezza. Il Betis blinda il quinto posto, vince anche l'Athletic
2 min
TagsLigaRisultatiClassifica

La Liga anticipa la 33ª giornata che si gioca da questa sera a govedì 23 e si è aperta con quattro anticipi. Oltre al Real Madrid, impegnato con l'Alaves, si sono disputate Athletic Bilbao-Osasuna, Maiorca-Valencia e Girona-Betis. Ecco come è andata.

Liga, la classifica

Valencia pari d'oro, il Betis blinda il quinto posto

Il match più importante di questa prima tranche del turno era quello del Son Moix tra Maiorca e Valencia, con in palio una bella fetta di salvezza. Finisce con un pari beffa per i padroni di casa, che si erano portati avanti ad inizio ripresa con Samù Costa, ma che si sono visti raggiungere dagli ospiti, che trovano il prezioso gol dell'1-1 firmato dall'ex romanista Sadiq. Levantini che restano avanti in classifica.

Poco in palio invece tra Athletico e Osasuna, con il successo dei baschi per 1-0 firmato da Guruzeta, che vale il sorpasso proprio sui rivali al nono posto.

In serata, fuochi d'artificio al Montilivi, dove il Betis super per 3-2 i padroni di casa del Girona. Che si portano in vantaggio con Tsygankov, ma vengono raggiunti e superati dagli ospiti in gol con Roca ed Ezzalzouli. Ounahi, su rigore, trova nuovamente il pari. A dieci minuti dalla fine è Riquelme a regalare però il successo agli andalusi, che blindano così la quinta posizione. 

Athletic-Osasuna 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Maiorca-Valencia 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Girona-Betis 2-3: cronaca, tabellino e statistiche

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