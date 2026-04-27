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Liga, a Barcellona vince la paura: Espanyol e Levante non vanno oltre lo 0-0© EPA

Liga, a Barcellona vince la paura: Espanyol e Levante non vanno oltre lo 0-0

Pericos e valenciani si dividono la posta in palio nel match valido per la 32esima giornata del campionato spagnolo
2 min
TagsLigaEspanyol-Levante

BARCELLONA (SPAGNA) - Finisce senza reti la sfida tra Espanyol e Levante. Nel match disputato all'RCDE Stadium, valido per la 32esima giornata della Liga, 'Pericos' e valenciani si dividono la posta in palio. Le due formazioni danno vita a uno 0-0 tutt'altro che indimenticabile: è la paura di perdere ad avere la meglio.

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Con il risultato maturato a Barcellona, si infiamma la lotta per la salvezza: i padroni di casa dell'Espanyol si allontanano leggermente dalla zona caldissima, salendo a 39 punti, a +5 sul Siviglia terzultimo ma devono rinviare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria che manca ormai dal 22 dicembre 2025 (2-1 a Bilbao con l'Athletic, ndr). Da quel momento i biancoblù catalani hanno raccolto sei pareggi e ben 10 sconfitte nelle ultime 16 uscite. Il Levante invece rimane penultimo a quota 33 punti ma a sole due lunghezze di distanza dal 17° posto in classifica (ora occupato dal Maiorca) che garantisce la permanenza nella massima serie spagnola.

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