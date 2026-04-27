Liga, a Barcellona vince la paura: Espanyol e Levante non vanno oltre lo 0-0

BARCELLONA (SPAGNA) - Finisce senza reti la sfida tra Espanyol e Levante. Nel match disputato all'RCDE Stadium, valido per la 32esima giornata della Liga, 'Pericos' e valenciani si dividono la posta in palio. Le due formazioni danno vita a uno 0-0 tutt'altro che indimenticabile: è la paura di perdere ad avere la meglio.