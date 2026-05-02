Liga, Atletico Madrid corsaro a Valencia. Cinquina Villarreal al Levante
VALENCIA (SPAGNA) - Colpo esterno dell'Atletico Madrid che supera 2-0 il Valencia nel finale di partita. Nella sfida del 'Mestalla', valida per la 34esima giornata di Liga, i 'Colchoneros' - in campo con le seconde linee in vista della semifinale di ritorno in Champions League contro l'Arsenal - passano al 74' con il classe 2005 Iker Luque, imbeccato da Vargas e all'82' con il 18enne Miguel Cubo, servito dall'eterno Griezmann. La formazione di Simeone, quarta in classifica, raggiunge così quota 63 punti. Sconfitta pesante invece per il Valencia, inchiodato a 39 punti, a +5 sulla zona retrocessione ma con una gara in più rispetto a Siviglia e Alavés, dirette concorrenti dei ragazzi di Corberàn per la permanenza in massima serie.
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Il Villarreal blinda il terzo posto: che cinquina al Levante!
Roboante affermazione interna del Villarreal che, tra le mura amiche dell'Estadio de la Ceramica, travolge il Levante con un perentorio 5-1. A decidere il match le reti di Mikautadze (doppietta al 38' e 68'), Moleiro (62'), l'ex Inter Buchanan (87') e Pepé (90'). Inutile per gli ospiti il gol del momentaneo pari di Espi al 51'. Con questa vittoria il 'Sottomarino giallo' blinda il terzo posto in classifica portandosi a 68 punti in classifica, mentre gli ospiti restano fermi al penultimo posto, a quota 33, a - 3 dalla zona salvezza.
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