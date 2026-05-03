Liga, il Betis si conferma quinta forza. Sprint del Celta sul Getafe

Il Betis blinda la qualificazione in Europa League , superando agevolmente il fanalino di coda Oviedo , respingendo l'arrembaggio del Celta e allungando sul Getafe. All'Estadio La Cartuja di Siviglia, gli andalusi chiudono il discorso già nel primo tempo con le reti di Hernandez e di Ezzalzouli . Nella ripresa è ancora Hernandez a ritoccare il risultato per il tris finale. Un successo che permette alla squadra di Pellegrini di restare la quinta forza della Liga.

Betis-Oviedo 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Scatto Celta per l'Europa

Vittoria cruciale, dopo tre ko consecutivi, del Celta Vigo, che rialza la testa in chiave qualificazione alle prossime coppe europee prendendosi il sesto posto solitario in classifica. Nella prima gara della domenica della Liga, il team allenato da Claudio Giraldez ha superato, fra le mura amiche, per 3-1, l'Elche. All'Estadio de Balaido, i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo avanti per 2-0, grazie ai gol di Alvarez e Aspas. Nella ripresa, all'82', l'ex Milan André Silva ha accorciato le distanze segnando dagli undici metri, tre minuti dopo il Celta Vigo ha ristabilito le distanze con il sigillo di Iglesias.

Celta Vigo-Elche 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Liga, il Vallecano stende il Getafe

Il Getafe, invece, crolla in casa e non riesce ad agganciare il Celta Vigo, restando fuori dalla zona Europa. Il Vallecano, infatti, si impone con un secco 2-0 e impreziosisce la sua stagione. I gol sono stati uno per tempo: primo sigillo di Camello e raddoppio di Nteka nella ripresa.

Getafe-Vallecano 0-2: cronaca, tabellino e statistiche