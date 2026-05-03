Allegri dopo Sassuolo-Milan: "È stata la peggiore partita dell'anno"

"Ora non dobbiamo farci prendere dal panico e rischiare di buttare via dieci mesi di lavoro. Non ho detto nulla alla squadra dopo la fine. Riordiniamo le idee da martedì per preparare al meglio la gara con l'Atalanta".

Allegri e la missione Champions con il Milan

Il discorso è più ampio. L'espulsione di Tomori ha complicato enormemente la giornata, ma si vive anche una forte crisi sotto porta. "Abbiamo approcciato male, purtroppo è un momento così - continua Allegri - Dopo 4 minuti abbiamo preso un gol, ma soprattutto il gol del secondo tempo, anche in dieci, dopo un minuto non devi prenderlo. Abbiamo buttato un jolly. Ora abbiamo una settimana per preparare la partita di Bergamo. Di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo".

“Tecnicamente abbiamo sbagliato molto. Una domenica da dimenticare, ci deve dare la forza per riprendere da martedì e preparare bene la partita con l’Atalanta. Se la Champions è a rischio? Non è che è a rischio. Ho sempre detto che sarei molto felice di conquistarla anche all’ultima giornata perché tutti i giorni vivo la squadra e vivo i momenti. Momenti di difficoltà non ne abbiamo mai avuti, questo lo è e dobbiamo essere bravi ad essere sereni, assumerci le responsabilità ed andare a lavorare una settimana per preparare la partita con l’Atalanta. Il messaggio è che comunque sono stati fatti 10 mesi di lavoro importante, ora siamo nel rush finale e purtroppo il girone di ritorno non è stato fatto benissimo. Ma quello che è stato fatto non lo possiamo cambiare, tutti insieme dobbiamo preparare le ultime partite. Fino alla fine dobbiamo rimanere dentro, anche nei momenti di difficoltà bisogna lavorare per superarli".