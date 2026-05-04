Liga, risorge il Siviglia: Alexis Sanchez punisce la Real Sociedad, salvezza più vicina
SIVIGLIA (SPAGNA) - Risorge il Siviglia. Dopo aver incassato cinque sconfitte nelle ultime sei uscite stagionali, i biancorossi si portano momentaneamente fuori dalla zona retrocessione grazie al successo di misura (1-0) maturato al 'Sanchez-Pizjuan' contro la Real Sociedad. Decisivo, nel monday night della 34esima giornata della Liga spagnola, il gol dell'ex Inter Alexis Sanchez al 50', su assist di Maupay. Per l'attaccante cileno si tratta del quarto gol stagionale in campionato.
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Tre punti di importanza capitale per il Siviglia di Garcia Plaza che sale al 17° posto, al momento fuori dalla zona retrocessione, a 37 punti e a +1 sull'Alavés terzultimo, fermo a 36 dopo il pesante ko casalingo contro l'Athletic Bilbao. Sconfitta indolore invece per la Real Sociedad, già certa della qualificazione in Europa League dopo il trionfo in Coppa del Re: la formazione di Matarazzo occupa la nona posizione in classifica a quota 43 punti.