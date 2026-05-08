Levante all'ultimo tuffo contro l'Osasuna: 3-2 e speranze di salvezza ancora vive

VALENCIA (SPAGNA) - Un successo all'ultimo tuffo e pesantissimo quello ottenuto tra le mura amiche dal Levante nell'anticipo della 35ª giornata di Liga, in cui la squadra di Valencia ha battuto 3-2 in rimonta l'Osasuna del tecnico italiano Alessio Li sci e conquistato così tre punti che le consentono di mantenere vive le speranze di salvezza .

Levante-Osasuna 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Levante di rimonta sull'Osasuna: speranze salvezza ancora vive

Subito in vantaggio (3') grazie all'autorete di Toljan (ex Sassuolo), gli ospiti trovano anche il raddoppio all'11' con Budimir (ex attaccante di Crotone e Sampdoria). Feroce però la reazione dei padroni di casa che pareggiano con l'uno-due piazzato da Garcia (35' e 37'). Prima dell'intervallo poi l'Osasuna resta in dieci per l'espulsione del portiere Herrera per un fallo di mano fuori dall'area (dentro il vice Fernández al posto di Oroz al 45+2'), ma per tutta la ripresa il Levante non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Quando il pari sembra ormai materializzarsi però, al 90', è Etta Eyong a firmare il sorpasso di testa e a regalare un successo d'oro alla squadra allenata dal portoghese Castro, che aggancia momentaneamente l'Alaves terzultimo (a -1 dal Siviglia e a -2 da Girona, Maiorca e Elche). Secondo ko di fila invece per la formazione di Lisci, che resta ai margini della zona Europa.

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