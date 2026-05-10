Dramma Barcellona, il padre di Flick muore poco prima del Clasico. E lui sceglie di essere lo stesso in panchina

Una notizia tragica ha scosso la Spagna nelle prime ore di questa domenica. Il padre di Flick, l'allenatore del Barcellona, è morto stamattina. La scomparsa è avvenuta a poche ore dal Clasico di questa sera al Camp tra Barcellona e Real Madrid, una partita che potrebbe assegnare il titolo di campione della Liga ai blaugrana. Il club catalano ha subito diramato un comunicato ufficiale per esprimere vicinanza al proprio tecnico: "Il Barcellona e l’intera famiglia blaugrana desiderano esprimere le più sentite condoglianze a Hansi Flick per la scomparsa del padre. Condividiamo il suo dolore e gli offriamo il nostro sostegno in questo momento difficile per lui e la sua famiglia".