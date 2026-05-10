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Dramma Barcellona, il padre di Flick muore poco prima del Clasico. E lui sceglie di essere lo stesso in panchina© APS

Dramma Barcellona, il padre di Flick muore poco prima del Clasico. E lui sceglie di essere lo stesso in panchina

L'allenatore ha perso il papà nelle prime ore della mattina, ma guiderà la squadra stasera: i dettagli
2 min
TagsFlickBarcellonaClasico

Una notizia tragica ha scosso la Spagna nelle prime ore di questa domenica. Il padre di Flick, l'allenatore del Barcellona, è morto stamattina. La scomparsa è avvenuta a poche ore dal Clasico di questa sera al Camp tra Barcellona e Real Madrid, una partita che potrebbe assegnare il titolo di campione della Liga ai blaugrana. Il club catalano ha subito diramato un comunicato ufficiale per esprimere vicinanza al proprio tecnico: "Il Barcellona e l’intera famiglia blaugrana desiderano esprimere le più sentite condoglianze a Hansi Flick per la scomparsa del padre. Condividiamo il suo dolore e gli offriamo il nostro sostegno in questo momento difficile per lui e la sua famiglia".

La decisione di Flick per Barcellona-Real Madrid 

Secondo quanto riportatano i media spagnoli, Flick ha informato nelle prime ore di oggi sia il consiglio di amministrazione che la squadra del triste evento. 

Nonostante il momento difficile, l’allenatore tedesco ha preso la decisione di sedersi ugualmente in panchina questa sera e guidare i suoi uomini nel match più importante della stagione. In caso di successo, la dedica per il papà sarà speciale. 

Il comunicato del Real Madrid 

Anche il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale: "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente della morte del padre di Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. Riposa in pace".
 

 

 

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