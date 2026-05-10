Il Valencia espugna Bilbao, il Getafe spreca una grande occasione
Tre punti pesantissimi per il Valencia, che espugna Bilbao di misura e si allontana di cinque punti dalla zona retrocessione a tre giornate dal termine del campionato spagnolo. A decidere la partita del San Mames contro l'Athletic un gol al 72' di Sadiq, vecchia conoscenza del campionato italiano e della Roma.
Pareggio tra Maiorca e Villarreal: Muriqi sempre più vicino a Mbappé
Pareggio invece tra Maiorca e Villarreal: per i padroni di casa ancora a segno Muriqi (45'), ex Lazio e ora a sole due marcature da Mbappé, attuale capocannoniere della Liga con 24 reti. Per il Submarino Amarillo gol di Perez (31') su calcio di rigore.
Oviedo pareggia in nove uomini contro il Getafe
Pari a reti bianche tra Oviedo e Getafe, con i padroni di casa che chiudono addirittura in nove uomini, resistendo agli assalti degli ospiti. Prima il cartellino rosso di Lopez in avvio di ripresa, poi la seconda espulsione diretta ai danni di Sibo nell'ultimo terzo di gara. Il Getafe non riesce ad abbattere il muro eretto dall'Oviedo e resta ancorato a quota 45, al settimo posto in classifica. Oviedo pronto a salutare la Liga.