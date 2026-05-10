Parma-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Cuesta e Gasperini
Parma-Roma, palla al centro. Al Tardini i giallorossi di Gasperini, reduci da due vittorie consecutive e quattro risultati utili di fila, vanno a caccia del successo che gli consentirebbe di agganciare momentaneamente il Milan al quarto posto in classifica, di riportarsi a -1 dalla Juve terza e di ridurre a 3 i punti di ritardo dal Napoli secondo, impegnato domani al Maradona contro il Bologna. Dall'altra parte del campo i gialloblù di Cuesta, già salvi, con la possibilità di operare il controsorpasso sul Torino al dodicesimo posto. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
18:18
17' - Parma in attacco
Il Parma che si fa trovare ancora pronto a ripartire: Elphege raccoglie il pallone sulla propria trequarti, lascia a Strefezza che imbuca sulla fascia per Valeri. Cross in mezzo dell'esterno, che Hermoso mette fuori di testa.
18:13
12' - Elphege ci prova in acrobazia
Parma in avanti con la percussione di Valeri che mette un bel cross in mezzo per Elphege che ci prova in mezza rovesciata ma colpisce Mancini.
18:09
9' - Segna Malen, ma il gol viene annullato
Lancio lungo di Mancini per Malen che scavalca la difesa del Parma, l'olandese salta Suzuki con il pallonetto e la mette dentro. Ma Chiffi revoca subito la rete per il fuorigioco di partenza dell'attaccante della Roma.
18:07
6' - Dybala a terra in area, nessun fallo per Chiffi
Offensiva della Roma che entra in area con il pallone sui piedi di Malen, mischia con i difensori del Parma e il pallone sbuca sui piedi di Dybala. Corpo a copro dell'argentino con Circati, l'ex Juve va a terra ma per Chiffi non c'è nulla.
18:04
4' - Strefezza ci prova dalla distanza
Contropiede del Parma che sfrutta un errore in impostazione della Roma: Elphege tenta il cross, ma viene ribattuto, pallone raccolto da Strefezza fuori area che calcia ma il pallone va alto.
18:00
1' - Inizia Parma-Roma
Inizia la sfida tra Parma e Roma: primo possesso palla della partita per la squadra di Gasperini.
17:55
Buffon e Bonucci al Tardini
Insieme alle varie legends del Parma, sulle tribune del Tardini per Parma-Roma ci sono anche Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci.
17:50
Malen meglio di Batistuta: Gasp si affida a lui a Parma
Malen si è preso la Roma sulle spalle da quando è arrivato a gennaio. Gasp si affida a lui anche a Parma: i numeri da paura che superano Batistuta.
17:45
Ordonez: "Abbiamo fatto un grande campionato e vogliamo chiuderlo al meglio"
Ordonez prima di Parma-Roma: "La Roma è una grande squadra, sappiamo cosa si giocano, ma crediamo nei nostri mezzi. Dobbiamo fare il nostro gioco, metterlo in campo e fare del nostro meglio per la gente. Abbiamo fatto un grande campionato, abbiamo raggiunto l'obiettivo e ora vogliamo finire nel miglior modo possibile. Oggi è una grande partita, dobbiamo avere fiducia nella squadra. Io titolare? Per me è una grande occasione. La gente deve sostenerci, dobbiamo dare il meglio".
17:40
Koné: "Oggi dobbiamo vincere per noi e per i tifosi"
Manu Koné nel pre partita: "Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Noi stiamo bene, oggi è importante e dobbiamo vincere noi e per i tifosi. La migliore qualità nostra la dirà il campo. Noi siamo forti mentalmente e solidale, rispecchiamo ciò che ci dice il mister".
17:30
Le parole di Cuesta
Cuesta ha parlato a Sky Sport: "La Roma si affronta con volontà di fare una grande prestazione. Sappiamo delle qualità dell'avversario e del momento di forma, ma sappiamo i nostri punti di forza. Proviamo a mettere sempre la squadra più competitiva e fare le scelte giuste. Pellegrino ci ha dato tantissimo e può farlo anche oggi quando entrerà. Elphege è in un grande momento di forma e le sue caratteristiche potrebbero aiutarci oggi. Tutti quelli inpanchina sono pronti ad aiutarci a portare la partita dove vogliamo. La nostra stagione è stata un'evoluzione: siamo stati la squadra più aggressiva del campinato nelle prime sei giornate, ci sono stati momenti dove abbiamo giocato con il 4-3-3 più propositivo, poi nelle ultime giornate abbiamo avuto un approccio dove siamo stati più bassi e compatti e sono arrivati i risultati".
17:25
Gasperini: "Per la Champions non abbiamo margine di errore"
Gasperini ha parlato a Sky Sport prima della partita: "Dybala? Questa notte ha acquistato la forza che gli mancava [ride, ndr]. Il momento è quello giusto, ha avuto il rodaggio a disposizione, oggi quindi parte dall'inizio. Loro sono bravi nel blocco basso, sono organizzati e hanno fatto ottimi risultati con questo modo di giocare. Ma sono anche pericolosi quando attaccano. La partita è bella, è fondamentale per noi e ci arriviamo nel miglior momento. Su chi facciamo la corsa? Su noi stessi. Non abbiamo margine di errore. Possiamo solamente vincere per sperare. Poi la matematica è quella, la Juve deve sbagliare una partita, il Milan due".
17:15
La conferenza di Gasperini: "Meritiamo la Champions"
"Questo campionato dimostra che il nostro è un gruppo valido, poi vedremo cosa accadrà in estate": le parole complete di Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della sfida odierna contro il Parma. ECCO COSA HA DETTO.
17:05
Parma, la formazione ufficiale
PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Elphege. All. Cuesta.
16:55
La formazione ufficiale della Roma: Dybala torna titolare
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala; Soulé, Malen. All. Gasperini
16:45
Roma, la probabile formazione per la sfida con il Parma
Roma, la probabile formazione per la sfida con il Parma. SFOGLIA LA GALLERY
16:40
Dove vedere Parma-Roma in diretta tv e live streaming
Dove vedere Parma-Roma in diretta tv e live streming. LEGGI TUTTO
16:35
Tutte le curiosità prepartita
Parma-Roma, tutte le curiosità prepartita (Fonte: Opta).
16:30
Parma-Roma, alle 18 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Parma-Roma: alle 18 il fischio d'inizio del match al Tardini.
Stadio Tardini - Parma