Parma-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Cuesta e Gasperini

17:55

Buffon e Bonucci al Tardini

Insieme alle varie legends del Parma, sulle tribune del Tardini per Parma-Roma ci sono anche Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci.

17:50

Malen meglio di Batistuta: Gasp si affida a lui a Parma

Malen si è preso la Roma sulle spalle da quando è arrivato a gennaio. Gasp si affida a lui anche a Parma: i numeri da paura che superano Batistuta.

17:45

Ordonez: "Abbiamo fatto un grande campionato e vogliamo chiuderlo al meglio"

Ordonez prima di Parma-Roma: "La Roma è una grande squadra, sappiamo cosa si giocano, ma crediamo nei nostri mezzi. Dobbiamo fare il nostro gioco, metterlo in campo e fare del nostro meglio per la gente. Abbiamo fatto un grande campionato, abbiamo raggiunto l'obiettivo e ora vogliamo finire nel miglior modo possibile. Oggi è una grande partita, dobbiamo avere fiducia nella squadra. Io titolare? Per me è una grande occasione. La gente deve sostenerci, dobbiamo dare il meglio".

17:40

Koné: "Oggi dobbiamo vincere per noi e per i tifosi"

Manu Koné nel pre partita: "Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Noi stiamo bene, oggi è importante e dobbiamo vincere noi e per i tifosi. La migliore qualità nostra la dirà il campo. Noi siamo forti mentalmente e solidale, rispecchiamo ciò che ci dice il mister".

17:30

Le parole di Cuesta

Cuesta ha parlato a Sky Sport: "La Roma si affronta con volontà di fare una grande prestazione. Sappiamo delle qualità dell'avversario e del momento di forma, ma sappiamo i nostri punti di forza. Proviamo a mettere sempre la squadra più competitiva e fare le scelte giuste. Pellegrino ci ha dato tantissimo e può farlo anche oggi quando entrerà. Elphege è in un grande momento di forma e le sue caratteristiche potrebbero aiutarci oggi. Tutti quelli inpanchina sono pronti ad aiutarci a portare la partita dove vogliamo. La nostra stagione è stata un'evoluzione: siamo stati la squadra più aggressiva del campinato nelle prime sei giornate, ci sono stati momenti dove abbiamo giocato con il 4-3-3 più propositivo, poi nelle ultime giornate abbiamo avuto un approccio dove siamo stati più bassi e compatti e sono arrivati i risultati".

17:25

Gasperini: "Per la Champions non abbiamo margine di errore"

Gasperini ha parlato a Sky Sport prima della partita: "Dybala? Questa notte ha acquistato la forza che gli mancava [ride, ndr]. Il momento è quello giusto, ha avuto il rodaggio a disposizione, oggi quindi parte dall'inizio. Loro sono bravi nel blocco basso, sono organizzati e hanno fatto ottimi risultati con questo modo di giocare. Ma sono anche pericolosi quando attaccano. La partita è bella, è fondamentale per noi e ci arriviamo nel miglior momento. Su chi facciamo la corsa? Su noi stessi. Non abbiamo margine di errore. Possiamo solamente vincere per sperare. Poi la matematica è quella, la Juve deve sbagliare una partita, il Milan due".

17:15

La conferenza di Gasperini: "Meritiamo la Champions"

"Questo campionato dimostra che il nostro è un gruppo valido, poi vedremo cosa accadrà in estate": le parole complete di Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della sfida odierna contro il Parma. ECCO COSA HA DETTO.

17:05

Parma, la formazione ufficiale

PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Elphege. All. Cuesta.