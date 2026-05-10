Perché su Rensch è fallo: la spiegazione della giusta scelta dell'arbitro Chiffi nel finale di Parma-Roma 

Allo scadere del sesto ed ultimo minuto di recupero concesso dall' arbitro Chiffi , Britschgi trattiene Rensch all'interno dell'area di rigore del Parma . In presa diretta, sul campo, per il direttore di gara è fallo in attacco e punizione per i padroni di casa. La sala Var, però, rivede l'episodio da ogni angolazione e richiama l'attenzione del fischietto padovano, invitandolo ad un' on field review . Da lì, il cambio di decisione e il penalty concesso alla Roma , poi trasformato da Malen .

Contatto Britschgi-Rensch, la decisione di Chiffi: ecco perché è giusto concedere il rigore alla Roma

Ultimo assalto della Roma. Cross dalla destra che arriva sul secondo palo, dove c'è appostato Devyne Rensch, ad accompagnare la manovra offensiva della squadra di Gasperini. Britschgi vede arrivare il diretto avversario, si allaccia con l'olandese, che gli ruba il tempo e prende posizione all'interno dei 16 metri dei crociati. Mentre la palla sta per cadere in zona Rensch, Britschgi trattiene in maniera evidente il giocatore di Gasperini, che si sarebbe trovato a tu per tu con Suzuki a pochi passi dalla porta. Il contatto alto a inizio azione, con il braccio di Rensch all'altezza del collo di Britschgi, è di lieve entità e non punibile. Britschgi, invece, perde la marcatura sul movimento di Rensch e lo cintura. Attenta la sala Var, giusta la decisione di Chiffi. 3-2 il risultato finale in favore dei capitolini.