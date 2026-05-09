Malen meglio di Batistuta: i numeri dell’attaccante sono impressionanti!

ROMA - Ci sono giocatori che cambiano il volto di una squadra con il carisma, altri con la leadership, altri ancora semplicemente segnando. Donny Malen sta facendo tutto insieme. Da quando è arrivato a gennaio, l’olandese con la 14 di Cruyff e Henry come idolo ha trasformato la Roma in una squadra più feroce, più concreta, più continua sotto porta. E i numeri, freddi ma inevitabili, raccontano una storia che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impossibile anche solo da immaginare. Undici gol in 1221 minuti di Serie A. Tradotto: una rete ogni 111 minuti. Un ritmo da Champions, quello che è tornato clamorosamente un obiettivo della Roma nelle ultime settimane grazie a una squadra che ha saputo interpretare al meglio le indicazioni di Gasperini, una su tutte naturalmente giocare sul suo centravanti. Un rendimento impressionante, quasi spietato, che porta Malen addirittura davanti a Batistuta nella media realizzativa della storica stagione dello scudetto. Batigol, in quel campionato entrato per sempre nella memoria romanista, segnava una rete ogni 123 minuti nei suoi 2454 minuti disputati in Serie A. Una precisazione, però, è obbligatoria. Batigol è stato molto più di un centravanti. È stato il simbolo di uno scudetto, il volto della rinascita romanista dopo il trionfo della Lazio, il bomber totale capace di trascinare una squadra intera pur convivendo con ginocchia ormai martoriate spremendo fino all’ultima goccia di energia per regalarsi a Roma un’ultima stagione immortale. Per questo, sul piano emotivo, il paragone resta impossibile. Nessun tifoso romanista può accostare sentimentalmente Batistuta a chiunque altro non abbia riportato il tricolore nella Capitale. Ma il calcio vive anche di numeri. E quelli sì, possono essere confrontati senza paura.