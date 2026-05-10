Cuesta furioso per il rigore dato alla Roma: "L'ha visto tutta Italia, Parma merita rispetto"

Cuesta dopo Parma-Roma: "Il rigore nel finale? L'ha visto tutta Italia, meritiamo rispetto"

Così Carlos Cuesta ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Parma-Roma: "Sono orgoglioso dei ragazzi e della prestazione. I tifosi ci hanno dato un'energia incredibile. Quello che è successo l'ha visto tutta Italia, Parma merita rispetto. Io sono il primo a essere onesto, sono stato il primo a dire che non c'era niente contro il Napoli. Oggi non serve dire niente. Il Parma è uno dei più importanti in Italia e merita rispetto. Dinamica ovvia dal 2-1 al 2-3, non solo quanto successo in area nostra, ma anche per tutti gli eventi dove abbiamo provato ad andare avanti. Sul fallo fischiato su Pellegrino potevamo andare a fare il 3-2. Nell'intervallo ho visto che avevamo sette tiri, e tre della Roma, nella ripresa è stato il contrario. Nel secondo abbiamo pressato più alto, ma siamo stati pericolosi anche nel primo".

Cuesta elogia Nicolussi Caviglia: "Atteggiamento e qualità"

Cuesta si è poi concentrato sulla prestazione di Hans Nicolussi Caviglia: "È cresciuto molto, ci ha dato la possibilità di avere più qualità. La prestazione di oggi non è solo atteggiamento, ma anche di qualità di gioco. Abbiamo fatto soffire la Roma in costruzione e abbiamo fatto due gol contro una delle migliori difese del campionat. Hans ci ha dato una mano a dettare i tempi della partita e speriamo che ci possa aiutare di più nelle partite che mancano".