Dove vedere Parma-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
La Roma è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus contro il Lecce. Contro il Parma, al "Tardini", la squadra di Gasperini - che raggiungerà Liedholm per numero di panchine - ha l'occasione anche di agguantare momentaneamente il MIlan, in attesa della sfida serale dei rossoneri contro l'Atalanta.
Parma-Roma, l'orario
Parma-Roma andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio "Tardini" di Parma.
Dove vedere Parma-Roma in diretta tv
Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Parma-Roma anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Cuesta e Gasperini
PARMA (3-5-2): Suzuki, Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, ordonez, Nicolussi, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Drobnic, Britschgi, Sorensen, Carboni, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Mikolajewski, Elphege.
Indisponibili: Frigan, Cremaschi, Oristanio, Bernabé
Squalificati: -
Diffidati: Nicolussi Caviglia, Britschgi.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Venturino Dybala, El Shaarawy, Vaz.
Indisponibili: Dovbyk, Pellegrini, Zaragoza, Ferguson
Squalificati: -.
Diffidati: Mancini .
La Roma è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus contro il Lecce. Contro il Parma, al "Tardini", la squadra di Gasperini - che raggiungerà Liedholm per numero di panchine - ha l'occasione anche di agguantare momentaneamente il MIlan, in attesa della sfida serale dei rossoneri contro l'Atalanta.
Parma-Roma, l'orario
Parma-Roma andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio "Tardini" di Parma.
Dove vedere Parma-Roma in diretta tv
Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Parma-Roma anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.