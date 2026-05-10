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Dove vedere Parma-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Al "Tardini" i giallorossi di Gasperini per tenere il quarto posto vicino. Contro gli emiliani di Cuesta, già salvi: le probabili formazioni
TagsparmaRomaSerie A

La Roma è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus contro il Lecce. Contro il Parma, al "Tardini", la squadra di Gasperini - che raggiungerà Liedholm per numero di panchine - ha l'occasione anche di agguantare momentaneamente il MIlan, in attesa della sfida serale dei rossoneri contro l'Atalanta. 

Parma-Roma, l'orario

Parma-Roma andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio "Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Roma in diretta tv

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

 

Parma-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Parma-Roma anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Cuesta e Gasperini

PARMA (3-5-2): Suzuki, Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, ordonez, Nicolussi, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Drobnic, Britschgi, Sorensen, Carboni, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Mikolajewski, Elphege. 
Indisponibili: Frigan, Cremaschi, Oristanio, Bernabé 
Squalificati: - 
Diffidati: Nicolussi Caviglia, Britschgi.

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Venturino Dybala, El Shaarawy, Vaz.
Indisponibili: Dovbyk, Pellegrini, Zaragoza, Ferguson 
Squalificati: -. 
Diffidati: Mancini .

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

La Roma è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus contro il Lecce. Contro il Parma, al "Tardini", la squadra di Gasperini - che raggiungerà Liedholm per numero di panchine - ha l'occasione anche di agguantare momentaneamente il MIlan, in attesa della sfida serale dei rossoneri contro l'Atalanta. 

Parma-Roma, l'orario

Parma-Roma andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio "Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Roma in diretta tv

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

 

Parma-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Parma-Roma anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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