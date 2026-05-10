Dove vedere Parma-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

La Roma è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus contro il Lecce . Contro il Parma, al "Tardini", la squadra di Gasperini - che raggiungerà Liedholm per numero di panchine - ha l'occasione anche di agguantare momentaneamente il MIlan , in attesa della sfida serale dei rossoneri contro l'Atalanta.

Parma-Roma, l'orario

Parma-Roma andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio "Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Roma in diretta tv

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Parma-Roma anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.