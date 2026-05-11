Luis Enrique non dimentica il passato: l'esultanza quando scopre della vittoria del Barcellona fa impazzire il web

Enrique esulta così per il Barcellona campione

In contemporanea, alla gara tra PSG-Brest, che ha permesso alla squadra di Enrique di arrivare alla sfida di mercoledì 13 con un +6 sul Lens diretto avversario, si stava giocando il match decisivo per l'assegnazione del titolo spagnolo. La gara tra Barcellona e Real Madrid. Era dal 1932, 94 anni fa, che non accadeva che un Clasico decidesse il campione della Liga. Come sempre la gara tra le due super-potenze spagnole ha regalato spettacolo, anche con qualche scintilla di nervosismo soprattutto da parte dei Blancos. Ma al 18° minuto del primo tempo la gara era già chiusa, il Barcellona era avanti 2-0 con i gol di Rashford prima e Torres dopo. Il risultato rimarrà quello fino alla fine e sarà quello decisivo per assegnare ai giocatori di Flick il 29esimo titolo di spagna. Ma cosa c'entra il Barcellona con Enrique? L'ex allenatore Blaugrana, al termine della partita del suo PSG, rientrando negli spogliatoi, è stato immortalato a chiedere a qualcuno all'interno del tunnel, il risultato di Barcellona-Real. La risposta della vittoria dei Catalani, ha lasciato particolarmente contento l'allenatore spagnolo, tecnico del Barcellona 2014 al 2017 e vincitore del triplete, che ha sorriso e poi ha stretto il pungo esultando per la conqusta del 29esimo titolo della suq ex squadra.