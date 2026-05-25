L'Osasuna si salva ma esonera Alessio Lisci: il comunicato ufficiale del club

Alessio Lisci non è più l'allenatore dell' Osasuna . Il club ha annunciato la conclusione del rapporto con un comunicato ufficiale il giorno dopo l'ultima giornata del campionato spagnolo, nonostante avesse ancora un altro anno di contratto. Il tecnico di Roma ha conquistato la salvezza con i rossoblù , ma la squadra ha subito un tracollo incredibile nell'ultima parte di stagione che ha rischiato di compromettere il buon rendimento avuto nel corso di tutto il campionato. Con sei sconfitte nelle ultime sette partite, l'Osasuna è scivolato fino al quartultimo posto, con gli stessi punti del Maiorca che è retrocesso per la peggiore differenza reti.

Lisci non è più l'allenatore dell'Osasuna: il comunicato

Questo il comunicato del club: "Il Club Atlético Osasuna e Alessio Lisci hanno interrotto il loro rapporto professionale. La società desidera ringraziare l'allenatore italiano per la dedizione, l'impegno e la dedizione dimostrati durante la sua stagione alla guida dei Rojillos, nonché per l'eccezionale trattamento riservato a soci, tifosi, consiglio di amministrazione e dipendenti in questo periodo. Allo stesso modo, il club ringrazia i membri del suo staff tecnico Alberto Ginés, Darío Navarro, Gianluca Troilo e Joan García, persone che si sono integrate nelle peculiarità dell'Osasuna fin dal primo giorno e il cui lavoro è stato impeccabile. Il Club Atlético Osasuna augura ad Alessio e al suo staff buona fortuna per i loro futuri impegni professionali".

Il percorso di Lisci in Spagna

Lisci prosegue la sua scalata in Spagna, dove si è formato e si sta formando professionalmente. Tutto è partito nel 2011 quando entra a far parte del Levante come allenatore delle giovanili: da lì la scalata fino a diventare l'allenatore della prima squadra nella Liga. Nel 2022 lascia il club per firmare con il Mirandés in Segunda Divisione. Alla prima stagione salva la squadra, alla seconda sfiora la promozione diretta e perde la finale playoff contro il Real Oviedo. In estate l'arrivo all'Osasuna e la salvezza in bilico fino all'ultima giornata.