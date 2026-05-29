L'Atletico Madrid e le durissime frecciate contro il Barcellona: le risposte su Julian Alvarez fanno il giro del mondo

Futuro Julian Alvarez: scatta la polemica tra Barcellona e Atletico Madrid

Una situazione che, però, a Madrid non sarebbe stata accolta con particolare entusiasmo. Dall’ambiente vicino all’Atletico filtra infatti fastidio per il continuo susseguirsi di indiscrezioni, considerate un modo per mettere pressione al club e creare attorno al giocatore un clima favorevole alla cessione, magari a cifre inferiori rispetto alla clausola rescissoria.

I tweet ironici dell'Atletico con offerte di mercato irreali per Yamal e non solo

Proprio per questo nelle ultime ore, inoltre, i social dell’Atletico hanno risposto in maniera ironica alle voci provenienti dalla Catalogna. In particolare ha fatto discutere diversi post pubblicati online, accompagnati da una foto di Lamine Yamal, Pedri e Raphinha con la maglia dell'Atletico Madrid con bizzarre offerte di mercato: "Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale all’ABC e una borsa di semi di girasole. Aspettiamo con ansia la risposta per preparare l’annuncio". Oppure: "Il giocatore arriva in prestito per una stagione e in cambio cediamo Tom Ford e Smith senza opzione d'acquisto. Offerta irrinunciabile". E ancora: "Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema, ci siamo finiti i biglietti per il concerto di domani, quindi miglioriamo la proposta precedente con 6 per quello di domenica". Una presa in giro social che ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando ulteriormente la tensione tra i due club.