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lunedì 25 maggio 2026
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Spagna, i convocati per il Mondiale: presente Yamal. E c'è un dato storico...

Per la prima volta in assoluto non è presente nessuno calciatore del Real Madrid
3 min
TagsSpagnaMondiali
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La Spagna ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per il Mondiale 2026, competizione che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada quest'estate. Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha sciolto le ultime riserve, definendo il gruppo che rappresenterà la Roja nella prossima Coppa del Mondo.

Spagna, le convocazioni di de la Fuente: non c'è nessun giocatore del Real Madrid

A far rumore è soprattutto un dato storico: per la prima volta la Nazionale spagnola prenderà parte a un Mondiale senza alcun giocatore del Real Madrid tra i convocati. Un’assenza mai verificatasi prima nella storia della Roja. Il club maggiormente rappresentato nella selezione è invece il Barcellona, presente con sette calciatori. Tra le esclusioni eccellenti spiccano quelle di Dani Carvajal e Alvaro Morata, due senatori della Nazionale e protagonisti nelle ultime uscite della Spagna.

 

Spagna, la lista dei convocati

Portieri: Unai Simòn (Atletico Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcìa (Barcellona);

Difensori: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayern Leverkusen), Pau Cubarsì (Barcellona), Aymeric Laporte (Atletico Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcìa (Barcellona), Marcos Lorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Totthenham);

Centrocampisti: Pedri (Barcellona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcellona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal);

Attaccanti: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Atletico Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcellona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcellona).

 

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