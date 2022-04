"Suarez in uscita dall'Atletico Madrid, lo cercano due club turchi"

Luis Suarez potrebbe sbarcare in Turchia la prossima estate. Secondo quanto riferito da As, il giocatore uruguagio sarebbe seguito da Besiktas e Fenerbahce. L'entourage del bomber dell'Atletico Madrid si sarebbe messo in contatto con le due squadre per conoscere i rispettivi progetti e le possibili offerte economiche per un giocatore che, anche se non più giovanissimo e non è più un titolare fisso, continua a segnare tanto (quest'anno ha fatto 13 gol in tutte le competizioni). Il contratto dell'ex Barcellona con i colchoneros scade a giugno e probabilmente non sarà rinnovato, anche perché Suarez non è più una prima scelta per Simeone. Basti vedere la partita contro il Manchester City: l'ex tecnico del Catania ha fatto giocare tutti gli attaccanti che ha a disposizione tranne lui (Joao Felix e Griezmann hanno giocato dall'inizio, Correa e Cunha sono entrati a partita in corso).