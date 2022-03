"Grizemann, niente ritorno al Barça: l'Atletico lo riscatterà"

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Antoine Griezmann dovrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid. I colchoneros lo hanno acquisito in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni dal Barcellona, cifra che i madrileni parrebbero disposti a spendere per riportarlo in via definitiva a Madrid. Gli stessi catalani lo acquistarono due anni fa per 120 milioni di euro proprio dalla squadra allenata dal "Cholo" Simeone.