Barcellona, Xavi: “La storia ci impone di vincere giocando bene”

L'1-1 in Germania lascia tutto aperto. Il Barcellona resta favorito per il passaggio alle semifinali di Europa League contro l’Eintracht, ma bisognerà comunque fare grande attenzione. Xavi Hernandez lo sa bene, vuole assolutamente che la sua squadra "prosegua il cammino in questa competizione" che pur non essendo la Champions è sempre importante. La motivazione non deve essere la presenza del Real Madrid nelle semifinali del massimo torneo europeo per club, ma "la storia del Barcellona che, ormai da 40 anni, dice che qui bisogna vincere giocando bene. Siamo così noi catalani, i madrileni non so, non ho vissuto lì e non ne conosco la storia. La nostra missione è tornare in Champions nella prossima stagione, il nostro obbligo è vincere giocando bene, non possiamo accontentarci di vincere 1-0 al 90’. Per questo il Barcellona è il club più difficile del mondo". Elogi anche al Villarreal che ha fatto fuori il Bayern dopo la Juve: "Stiamo dimostrando che la Liga è un campionato importante e non molto lontano dalla Premier".