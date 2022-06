Barcellona, la stretta per risollevarsi

BARCELLONA- È lotta contro il tempo per Joan Laporta, chiamato a un mezzo miracolo per dare una svolta alla disastrata situazione economica del Barcellona. Il 30 giugno si chiude il drammatico esercizio 2021/22 ed entro quella data il numero uno blaugrana dovrà tirar fuori dal cilindro diverse soluzioni fantasiose per poter mantenere in vita un club che, secondo la colorita metafora elaborata dallo stesso presidente, poteva considerarsi "morto" fino a poche settimane fa e, in questo momento, si trova "in terapia intensiva". Di qui il moltiplicarsi delle riunioni con fondi d’investimento, intermediari e istituzioni. Un turbinio d’incontri, dalle prime luci dell’alba fino alle ore piccole, scandito da diverse tappe fondamentali, ad iniziare dall’Assemblea straordinaria dei “Socios Compromisarios” che giovedì prossimo saranno chiamati a dare il via libera a diverse decisioni dolorose, ma necessarie per il futuro prossimo della società blaugrana.