Mondiale, Piqué: "Ecco perché non mi sono congratulato con Messi"

Gerad Piqué torna nell'occhio del ciclone e, stavolta, il motivo non riguarda la sua ex moglie Shakira, ma una sua intervista rilasciata al tik toker John Nellis. Le parole dell'ex centrale difensivo del Barcellona su chi fosse il migliore al mondo sono state le seguenti: "Come attaccante e per qualche motivo direi Messi. È il migliore al mondo in questo momento e penso che sia il migliore di sempre in questo gioco tra coloro che hanno vinto la Coppa del Mondo." L'ex marito di Shakira rivela poi chi, secondo il suo giudizio, fosse il miglior centrale difensivo, il miglior centrocampista e il miglior portiere, facendo i nomi di: Casillas, Puyol e Fabregas.