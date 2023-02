"Messi incontra Laporta, ritorno clamoroso al Barcellona?". Ecco cosa è successo

Le voci sul futuro di Leo Messi non cessano di affollare le stampe internazionali. Il campione argentino, non avendo ancora rinnovato con il Paris Saint Germain sta continuando a far parlare di sé, e l'ultima indiscrezione arrivata dalla Spagna avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato da un media spagnolo (Catalunya Radio), il papà de "La Pulga" Jorge Messi (nonché suo agente) avrebbe incontrato il presidente del Barcellona Joan Laporta. I due avrebbero parlato del futuro del giocatore ma anche dell'omaggio che il Barcellona vorrebbe tributare al fuoriclasse argentino mentre l'ottimismo sul ritorno del campione del mondo in blaugrana sta crescendo sempre di più...