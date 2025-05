Barcellona e il rinnovo di Yamal: il post social del padre e il mistero dello stipendio

Il rinnovo di Lamine Yamal con il Barcellona fino al 2031 è ufficiale, ma a far discutere in Spagna non è solo la durata del contratto: un post enigmatico del padre del giovane talento ha acceso il dibattito sul suo nuovo stipendio. Munir Nasraoui, padre del 17enne gioiello blaugrana, ha pubblicato su Instagram una foto in cui abbraccia il figlio, accompagnata dalla cifra “19,3”.