Barcellona, che remuntada nella tana del Levante!

VALENCIA (SPAGNA). Secondo successo di fila per il Barça , che a una settimana dal successo di Maiorca , s’impone anche al Ciutat de Valencia grazie a un’orgogliosa remuntada sul Levante . I catalani chiudono la prima frazione in doppio svantaggio, per la pregevole rete di Ivan Romero e per un controverso rigore, causato da un tocco col braccio di Balde che ha lasciato più di una perplessità, realizzato dalla bandiera José Luis Morales . Nella ripresa, però, i blaugrana riacciuffano subito il pari con una prodezza di Pedri e una deviazione di Ferran Torres e, in pieno recupero, completano il sorpasso grazie a una sfortunata autorete di Elgezabal . Barça a punteggio pieno. Ora tocca rispondere al Real Madrid , che nell’ultima partita della domenica è atteso dalla visita all’ Oviedo dell’eterno Santi Cazorla .

Le scelte

Con il convalescente Lewandowski che parte dalla panchina e Frenkie de Jong, padre per la seconda volta in settimana, che è stato direttamente escluso dalla lista dei convocati, Hansi Flick scommette su Casadò, sulla mediana, accanto a Pedri e sul talento di Lamine Yamal, Raphinha e Marcus Rashford alle spalle di Ferran Torres, in avanti. Il collega Julian Calero risponde con una serratissima linea a cinque, blindata da quattro centrocampisti dietro all’unico vero referente offensivo, Ivan Romero.

Uno due polemico

Il Barça, fin dai primi scampoli, spinge forte, specie sulle fasce con Lamine e Rashford, ma non riesce a far breccia nella doppia muraglia valenciana. Alla prima vera offensiva, il Levante passa con lo sgusciante Ivan Romero, che al termine di un perfetto contropiede, culminato con l’assist di testa dell’ex Sassuolo Jeremy Toljan, fa fuori con una finta di corpo Cubarsì e insacca. Il Barça prova a reagire e, al 37’, coglie in pieno l’incrocio con Ferran Torres, imbeccato da Pedri. Allo scadere della prima frazione, l’episodio che porterà dietro di sé il consueto codazzo di polemiche. Un tiro di Morales colpisce il braccio di Balde, che pare in posizione naturale, prossimo al corpo. Il signor Hernandez Hernandez viene richiamato dal Var Jorge Figueroa e decide per il rigore, per l’incredulità dei blaugrana. Dell’esecuzione s’incarica lo stesso Comandante Morales, che insacca il raddoppio.

Ribaltata

Alla ripresa del gioco, il Barça si ripresenta con Gavi e Dani Olmo per Casadò e Rashford e, dopo appena una manciata di minuti dimezza lo svantaggio con un bolide da fuori area di Pedri che s’infila all’incrocio. Al 7’, poi, arriva anche il pareggio di Ferran Torres, che segna con una deviazione ravvicinata sugli sviluppi di una giocata d’angolo. Ripresa la parità, il Barça aumenta ulteriormente la pressione, alla ricerca del gol del sorpasso, che arriva in pieno recupero, grazie a uno sfortunato autogol di Elgezabal. Due vittorie su due, al momento, per i campioni uscenti.