Il Barcellona rialza la testa: 3-1 all’Elche e secondo posto riconquistato

BARCELLONA (SPAGNA). Pronto riscatto per il Barça , che a una settimana dalla sconfitta nel Clasico , riappare all’Olimpico di Montjuic e batte l’ Elche allenato dall’ex braccio destro di Quique Setien , Eder Sarabia . Risultato che permette ai blaugrana di scavalcare al secondo posto il Villarreal e di riportarsi, così, a -5 dai blancos. A regalare il successo ai catalani ci pensano Lamine Yamal , Ferran Torres e Marcus Rashford . Di Rafa Mir , che poi coglie anche due legni, la rete degli ospiti. Prossimo impegno per i blaugrana, la trasferta Champions di Bruges di mercoledì prossimo.

Partenza lanciata

Fuori causa gli infortunati Pedri, Raphinha e Gavi, Hansi Flick decide di trattenere inizialmente in panchina i convalescenti Olmo e Lewandowski, per giocarsela, in avanti, con Ferran Torres supportato da Lamine Yamal, Fermin Lopez e Rashford. E non può cominciare meglio la partita per il Barça, che prima dello scoccare del 10’ si porta in vantaggio grazie a Lamine, che riceve da Balde, fa secco Alvaro Nuñez e insacca con un violento sinistro. Una manciata di minuti e arriva anche il raddoppio di Ferran, in una giocata iniaziata con un inopportuno scivolone di Pedrosa che permette a Fermin di partire in verticale, per poi scaricare per l’attaccante valenciano, che realizza con la porta spalancata. 50º gol in blaugrana per l’ex Valencia e City. Il Barça, poi, ha la colpa di sperecare diverse occasioni per il tris, e l’Elche, al 42’, torna in partita grazie a Rafa Mir, che dimezza le distanze con un destro angolato. Nel recupero della prima frazione, un mezzo miracolo dell’ex Iñaki Peña impedisce ai catalani di ripristinare il doppio vantaggio.

Il sigillo di Rashford

La gara continua ad essere piuttosto vivace anche in una ripresa che si apre col possibile tris di Rashford, annullato per un fuorigioco dell’assistman Fermin. L’Elche non sta a guardare e, al 10’, lo scatenato Rafa Mir scheggia la traversa con una pennellata di destro. Attorno al quarto d’ora, Marcus Rashford, innescato da uno spettacolare passaggio d’esterno dell’ispiratissimo Fermin, trova finalmente il modo di andare a segno con un bolide sotto l’incrocio vicino. Gli alicantini provano a rispondere ancora con Mir, che s’impossessa di un pallone vagante e spara forte, ma trova la strepitosa risposta di Szczesny, che devia il pallone contro il palo. Nel frattempo, riappare in campo Dani Olmo e, qualche minuto dopo, anche Lewandowski, ma il risultato non cambia più. Barça di nuovo a -5 dal Real.