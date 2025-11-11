Szczesny e il mestiere del portiere

Portieri di tutto il mondo unitevi e salvate il soldato Szczesny. Proprio lui: Wojciech Tomasz Szczesny, trentacinquenne polacco del Barcellona. Per non ripetere portieri, una volta si scriveva numero uno, guardiano, baluardo estremo. Si pescava nel lessico familiare. Si saccheggiava Umberto Saba e il suo struggente «caduto alla difesa ultima vana, contro terra cela la faccia, a non veder l’amara luce». Poesia ed empatia.

