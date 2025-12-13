Raphinha, che doppietta! Barcellona-Osasuna 2-0

Resistenza navarra

L’ormai consueto ballottaggio della vigilia, che coinvolge Lewandowski e Ferran Torres, stavolta, vede vittorioso l’attaccante valenciano, supportato in avanti da Lamine Yamal, Raphinha e Rashford. E l’ex City si dimostra il più pericoloso, spuntando più volte nella prima frazione, in mezzo all’ordinata linea difensiva a cinque schierata da Alessio Lisci. Al quarto d’ora, imbeccato da Lamine, Ferran alza di poco sopra la traversa. A metà frazione, poi, si vede annullare il gol per un millimetrico fuorigioco di Raphinha ad inizio giocata. Al 40’, poi, fa alzare il Camp Nou con una spettacolare rovesciata, che esce di un nulla. L’Osasuna, da parte sua, risponde con un paio di iniziative dell’ex Crotone e Sampdoria, Ante Budimir, e con un paio di accelerazioni del velocista Victor Muñoz.

Decide Raphinha

La ripresa si apre con un volo di Sergio Herrera, che neutralizza una punizione di Rashford. Segue un ostinato assedio blaugrana che trova premio, al 25’, quando Raphinha, innescato da Pedri, sblocca il risultato con un poderoso sinistro dal limite. Il brasiliano, varcato il 40’, trova anche il bis con un tocco sotto rete, dopo un cedntro dalla destra di Koundé deviato da Catena. Barça a +7 dal Real.