lunedì 26 gennaio 2026
Clamoroso a Barcellona: il Camp Nou sott'acqua dopo una violenta grandinata

Un nubifragio ha messo a nudo tutte le criticità dell'avveniristico impianto blaugrana: sul web impazzano polemiche e ironie
Barcellona Camp Nou
Barcellona

Barcellona

Tutte le notizie sulla squadra

BARCELLONA (SPAGNA) - Festa grande in casa Barcellona. Dopo il netto 3-0 rifilato all'Oviedo, i blaugrana di Flick si riprendono la testa della classifica in Liga con il più classico dei controsorpassi sul Real Madrid, corsaro a Vila-Real contro il 'Sottomarino giallo'. Il netto successo di Yamal e compagni è però passato decisamente in secondo piano: nelle ultime ore stanno infatti circolando sui social una serie di video e immagini che mettono a nudo tutte le criticità del Camp Nou dopo la ristrutturazione monstre da 1,5 miliardi di euro.

Barcellona, il Camp Nou sott'acqua dopo una violenta grandinata

Nella giornata di sabato (24 gennaio) sulla città catalana si è abbattuta una violenta grandinata che ha evidenziato non solo una 'tenuta' tutt'altro che eccellente dell'avveniristico impianto blaugrana ma ha soprattutto smascherato una serie di incredibili falle nella restaurazione dell'iconico stadio situato a 'Les Corts'. Camp Nou all'avanguardia? Tutt'altro: è bastata una grandinata per allagare l'intera tribuna stampa, l'area più colpita in quanto ancora priva di una copertura completa. Numerose anche le infiltrazioni d'acqua in varie parti dell'impianto che hanno causato più di un problema nel deflusso degli spettatori al termine del match. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, diventando virali sul web scatenando polemiche e ironie a non finire. "Il Camp Nou si candida come sede dei Mondiali di nuoto del 2030?", si domanda un utente su 'X'. "Il Camp Nou non è solo uno stadio ma anche un resort e, perché no, una Spa", scherza un tifoso del Real Madrid. Un tifoso del Barcellona risponde con altrettanta ironia: "Ecco a voi il Camp Nou, l'unico stadio in Europa con le cascate, visibili in diretta!".

Barcellona

