Barcellona, che tris al Maiorca!

BARCELLONA (SPAGNA). Prosegue il buon momento del Barcellona , che dopo aver ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di Champions e aver conquistato le semifinali di Coppa del Re , in settimana, grazie alla vittoria corsara di Albacete , fa suo anche il match interno col Maiorca e stacca di 4 punti il Real Madrid nella classifica della Liga. Al Camp Nou i blaugrana regolano i baleari con le reti di Lewandowski , Lamine Yamal e Bernal . Domani in campo Mbappé e compagni, che visitano il Mestalla di Valencia con l’obiettivo di riportarsi a un solo punto dagli eterni rivali.

Le scelte

Il calendario fitto di impegni consiglia ad Hansi Flick, già privo degli infortunati Pedri e Raphinha, di far riposare anche Frenkie de Jong. Sulla mediana, così, tocca a Casadò, spalleggiato da Dani Olmo e da un Fermin Lopez fresco di rinnovo fino all’estate del 2031. Davanti, ci sono Lamine Yamal e Rashford a dar man forte a Lewandowski. Jagoba Arrasate, da parte sua, se la gioca con l’ex Lazio, Vedat Muriqi, al centro dell’attacco, supportato da Morey e dai due ex, Pablo Torres e Jan Virgili.

Il glaciale Lewandowski

Ed è proprio Virgili il più attivo nei primi scampoli di gioco, regalando prima un assist d’oro a Muriqi, murato da Joan Garcia, e poi a provarci da solo con un velenoso rasoterra bloccato a terra dal reattivo portiere blaugrana. Il più vivace tra i padroni di casa, invece, è Rashford, che sfiora il palo lontano con un improvviso destro a giro e, attorno alla mezz’ora, dà il via alla giocata che sblocca gli equilibri, con un nuovo bolide respinto da un difensore, che dopo un tocco di Olmo, viene addomesticato da Lewandowski, che mette a terra Valjent e deposita in rete. 10º centro in Liga per il polacco. Allo scadere della prima frazione, Leo Roman vola per togliere dall’incrocio una punizione dello scatenato Rashford, l’azione prosegue e Lamine si divora il raddoppio a un passo dalla porta.

Reti dalla cantera

Nella ripresa, il Barça parte forte, alla ricerca del raddoppio e centra subito una clamorosa traversa con una splendida volée dal limite di Casadò, deviata dalla testa di David Lopez. Varcato il 10’ ci prova Fermin, con un potente sinistro deviato in angolo dall’attento Leo Roman. A trovare il raddoppio, attorno al quarto d’ora, è Lamine Yamal, con un sinistro secco dal limite. 10ª rete in Liga anche per il baby fenomeno blaugrana, per la prima volta in carriera in doppia cifra in campionato. Il Maiorca, superata la mezz’ora, si costruisce una chiarissima occasione per dimezzare lo svantaggio col subentrato Antonio Sanchez, che s’invola dopo aver intercettato un pallone di Fermin sulla trequarti, ma si vede respingere la sua conclusione dall’ottimo Joan Garcia. Poco dopo, arriva il tris dei catalani, realizzato dall’altro ragazzo del 2007, Marc Bernal, al termine di una sontuosa giocata individuale. Barça a +4 sul Real.