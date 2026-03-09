Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Xavi attacca Laporta: "Il ritorno di Messi al Barcellona non l'ha voluto lui"

A pochi passi dalle nuove elezioni presidenziali in casa blaugrana, l'ex capitano dei catalani ha svelato un clamoroso retroscena sul possibile ritorno in Spagna dell'argentino
Sono giorni importanti in casa Barcellona, dove cresce l'attesa per le canoniche elezioni presidenziali. Joan Laporta, numero uno uscente che punta a prolungare il proprio mandato, è chiamato a difendersi dagli attacchi di tifosi e addetti ai lavori che spingono per il cambio al timone del club. L'avversario di turno è Victor Font, ma nelle ultime ore è stato l'ex blaugrana Xavi Hernandez ad accendere il dibattito a proposito della gestione Laporta. E come spesso è accaduto in passato, è ancora Leo Messi il protagonista della vicenda.

Barcellona, Xavi e il retroscena su Messi: "Era cosa fatta per il ritorno nel 2023"

Nel corso di un'intervista concessa al quotidiano spagnolo La Vanguardia, Xavi non le ha certo mandate a dire al suo ex presidente Joan Laporta, sostenendo apertamente la candidatura di Victor Font. Un attacco figlio del "caso Messi", con il fuoriclasse argentino costretto a salutare il Barça per motivi finanziari nel 2021 e accostato nuovamente ai catalani nella stagione 2023/24, quando vestiva la maglia del Psg: "Era cosa fatta il ritorno di Leo. Parliamo del gennaio 2023, a poche settimane dalla vittoria dei Mondiali con l’Argentina, quando ancora giocava nel Paris Saint-Germain. Su questa vicenda Laporta non dice la verità. Dopo i Mondiali, ho avuto un contatto con Messi e lui mi ha detto che era disposto a tornare. Abbiamo parlato di questo fino al mese di marzo e gli dissi che, non appena mi avesse dato l’ok a procedere, io ne avrei parlato col presidente. Laporta ha iniziato a trattare col padre di Messi e c’era pure il via libera della Liga per fare l’operazione. Ma ad un certo punto Laporta si è tirato indietro".

Xavi attacca Laporta: "Il ritorno di Messi non l'ha voluto lui"

Xavi ha poi aggiunto: "Mi interessa raccontare la verità e Leo non è tornato al Barcellona soltanto perché non l’ha voluto Laporta. Non c’entra nulla la Liga e non corrisponde alla realtà che le richieste economiche del padre Jorge fossero esose. Il presidente e la gente che gli sta attorno ha deciso così e dicevano che non se lo potevano permettere perché l’ingaggio di Messi avrebbe generato una guerra nello spogliatoio, che Leo avrebbe avuto troppo potere e non lo avrebbe saputo gestire. Sono tutte menzogne", ha sottolineato con forza l'ex capitano del Barcellona.

 

