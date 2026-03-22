Barcellona, basta Ronald Araujo

Lo stacco di Ronald Araujo

Stessa formazione che, mercoledì scorso, ha spazzato via Sandro Tonali e compagni, per Hansi Flick, con l’unica eccezione di Ronald Araujo, sul lato destro della linea difensiva, che rileva l’acciaccato Eric Garcia. E, proprio su quella corsia, dopo neanche un minuto di gioco, s’invola Chavarria, che centra per Carlos Martin, murato da due passi da Joan Garcia. Il Barça fatica a ingranare e la risposta arriva solo al 13’, quando Raphinha ruba palla, sulla mediana, allo svagato Pathé Ciss e parte come un fulmine verso la porta rivale, ma una volta di fronte a Batalla sparacchia malamente sul fondo. Il cocciuto brasiliano, una decina di minuti dopo, ci riprova con un insidioso tiro di controbalzo, deviato sopra la traversa dal portiere ospite. Il gol è nell’aria e lo realizza, sugli sviluppi del corner successivo, Araujo, che svetta sopra Ciss e insacca. Alla mezz’ora, poi, è il reattivo portiere ospite a evitare il raddoppio deviando contro la traversa un tiro improvviso dell’attivissimo Raphinha. Il Rayo, poco dopo, recrimina per un possibile fallo da rigore di Fermin su Ratiu. Giocata più che sospetta.

Joan Garcia la porta a casa

Nella ripresa, il Barça si ripresenta con Ferran Torres per lo spento Lewandowski, mentre il Rayo propone Alvaro Garcia per Carlos Martin ed Espino per Oscar Valentin. I catalani ci provano subito con Lamine, che allarga troppo il diagonale, ma sono decisamente più pericolosi gli ospiti con Alvaro Garcia e l'altro subentrato Unai Lopez, che però trovano la puntuale risposta di Joan Garcia. L’occasione più grossa, però, capita sui piedi di Espino che si presenta solo davanti alla porta blaugrana e ha pure il tempo di prendere la mira, ma non trova la porta. Le speranze dei madrileni si spengono definitivamente, all’ultimo minuto, quando ancora Joan Garcia devia con le punta delle dita un bolide di De Frutos. Vittoria più sofferta del previsto per i catalani, che almeno per qualche ora si portano a +7 dal Real Madrid.