Real, il futuro di Bale potrebbe essere in America

ROMA - L'avventura di Gareth Bale al Real Madrid sembrerebbe ormai essere giunta al capolinea. Il contratto del gallese scade a giugno e molto probabilmente non verrà rinnovato. Il suo futuro è ancora tutto da definire, Liga e Premier League parrebbero essere le due destinazioni più quotate, ma non solo: l'ex Tottenham potrebbe chiudere la sua carriera in America. Circola voce, infatti, che l'entourage dell'attaccante dei blancos avrebbe avviato una trattativa con il DC United, al fine di perfezionare il suo sbarco nella Mls.