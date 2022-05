Real, Ancelotti: "Siamo un gruppo umile, rimarrei qui fino a 80 anni" 

MADRID - Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. I blancos hanno già vinto il campionato e sono in finale di Champions League contro il Liverpool, per una riedizione della finale del 2018 vinta dagli spagnolo 3-1. Così l'ex Napoli e Milan: "La squadra sta abbastanza bene, ho ancora qualche dubbio ma abbiamo avuto due giorni di riposo e domani penserò all'undici titolare. Schiererò la squadra migliore e l'unica cosa certa è che giocherà Lunin". Sulle rimanenti partite di campionato: "Ci fanno bene perché possiamo mantenere la forma e il ritmo partita - ha sottolineato Ancelotti -. Rispetteremo gli avversari e soprattutto questa maglia: daremo il massimo". Il tecnico emiliano, poi, parla del pasillo, ovvero il corridoio di applausi che la squadra avversaria riserva ai campioni di Spagna: "Gli italiani non sono abituati a farlo, ognuno fa quello che sente e noi dobbiamo rispettarlo. Se lo fanno bene, se non lo fanno va bene uguale".

"La nostra prima qualità è l'umiltà" Il Real sta facendo una stagione strepitosa sotto tutti i punti di vista, col gruppo che sta riuscendo a dare il massimo in ogni gare e competizione. "La prima qualità di questo gruppo è l'umiltà, non ci sono giocatori arroganti qui, non è un difetto perché a volte aiuta, ma è una squadra con giocatori umili e nessuno pensa che sia più importante di un altro. Poi conta molto anche il peso della maglia...".