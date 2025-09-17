Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Real Madrid, Alexander-Arnold ko: c'è lesione. Salterà la Juventus

L'esterno dei Blancos starà fermo dalle sei alle otto settimane: il comunicato del club
Real Madrid, Alexander-Arnold ko: c'è lesione. Salterà la Juventus© EPA
2 min
Real Madrid

Real Madrid

Brutte notizie per il Real Madrid: Trent Alexander-Arnold sarà costretto a fermarsi per diverso tempo a causa di un infortunio muscolare. L’esterno inglese si è fatto male dopo appena tre minuti nella sfida di Champions League contro il Marsiglia e gli esami successivi hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.

Real Madrid, si ferma Alexander-Arnold: il comunicato

Lo stop previsto va dalle sei alle otto settimane. Il club spagnolo ha confermato la diagnosi attraverso una nota ufficiale: “In seguito agli accertamenti effettuati oggi su Trent Alexander-Arnold dallo staff medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. L’esito è in attesa di ulteriori informazioni”.

Forfait contro la Juve e non solo

La tabella di recupero lascia pochi dubbi: Alexander-Arnold salterà la gara di Champions del 22 ottobre contro la Juventus e rischia di non esserci neppure nella trasferta del 4 novembre ad Anfield contro il Liverpool, sua ex squadra. In campionato, invece, non sarà disponibile per il Clasico con il Barcellona, in programma il 26 ottobre.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

