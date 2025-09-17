De Zerbi furioso: "Il rigore dato al Real contro il Marsiglia è una vergogna! Incredibile..."

Roberto De Zerbi è una furia. Il tecnico del Marsiglia, che ha perso 2-1 con il Real Madrid, non ha gradito (eufemismo) i due rigori concessi agli spagnoli. Il secondo, soprattutto, lo ha mandato su tutte le furie (presunto tocco di mano di Medina): "Cosa penso del secondo rigore concesso al Real Madrid? È ingiustificato. È vergognoso. E lo avrei detto anche se fosse stato a mio favore. Incredibile...". In sala stampa e alle tv De Zerbi dice senza filtri il suo pensiero: "Non è mai rigore. E dopo la partita contro la Real Sociedad tutti parlavano dell'ingiustizia contro il Real...".
De Zerbi e le parole dopo la sconfitta del Marsiglia contro il Real Madrid
Con onestà, però, il tecnico italiano dice che anche la sua squadra non ha reso al top: "Ho una squadra molto forte, che ha giocato al di sotto del suo livello migliore per molte ragioni. Stasera abbiamo scelto di lasciare più spazio tra le linee e meno profondità. Lavoreremo tutti nella giusta direzione per portare il Marsiglia a un livello superiore. La squadra è forte, mi piacciono le qualità dei miei giocatori, mi piace la loro mentalità, il loro potenziale. Per sapere cosa faremo quest'anno, dobbiamo capire molte cose, come tutto si incastra, quale livello di gioco possiamo raggiungere. Siamo ancora lontani da quello che ho in mente".