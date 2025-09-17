De Zerbi furioso: "Il rigore dato al Real contro il Marsiglia è una vergogna! Incredibile..."

Roberto De Zerbi è una furia. Il tecnico del Marsiglia, che ha perso 2-1 con il Real Madrid, non ha gradito (eufemismo) i due rigori concessi agli spagnoli. Il secondo, soprattutto, lo ha mandato su tutte le furie (presunto tocco di mano di Medina): "Cosa penso del secondo rigore concesso al Real Madrid? È ingiustificato. È vergognoso. E lo avrei detto anche se fosse stato a mio favore. Incredibile...". In sala stampa e alle tv De Zerbi dice senza filtri il suo pensiero: "Non è mai rigore. E dopo la partita contro la Real Sociedad tutti parlavano dell'ingiustizia contro il Real...".