Polveriera Real Madrid: "I giocatori vogliono far cacciare Xabi Alonso. Lo spogliatoio è contro l'allenatore"

Polveriera Real Madrid: "I giocatori vogliono far cacciare Xabi Alonso"

Il 2-2 ottenuto nel finale dal Real Madrid sul campo dell'Elche, grazie al gol di Jude Bellingham al minuto 87, ha acuito il malumore che si respira da giorni all'interno dell'ambiente dei blancos. Come riportano gli spagnoli di OK Diario, i tifosi del Real starebbero cominciando a puntare il dito contro alcuni calciatori. In altre parole, non tutti, all'interno dello spogliatoio, sembrano condividere le idee e la gestione di Xabi Alonso, anche se il club smentisce con forza tali voci. Ogni calciatore giocherebbe per sé, non per il gruppo. La squadra, intanto, fatica a superare questo momento di flessione e mercoledì sarà chiamata ad affrontare la difficile trasferta di Atene contro l'Olympiacos. Non c'è aria di esonero per il tecnico spagnolo, questo è certo, ma è chiaro che gli ultimi risultati del 2025 saranno decisivi per il suo futuro e per allontanare polemiche e veleni delle scorse settimane.