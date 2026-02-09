Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Live
Mbappé furioso contro gli arbitri, il labiale fa discutere: "Che pagliacci..."

La frase del francese a un compagno di squadra: la ricostruzione
2 min
TagsReal MadridMbappé
Real Madrid

Real Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

Kylian Mbappé è stato grande protagonista del successo del Real Madrid contro il Valencia. Ma a far discutere è stato anche un episodio avvenuto poco prima dell’intervallo, ripreso dalle telecamere di DAZN. L’attaccante francese è stato fermato per fuorigioco dopo aver ricevuto un pallone su un rinvio errato della difesa avversaria.

Mbappé critica gli arbitri: ecco cosa è successo

Rientrando negli spogliatoi, Mbappé si è rivolto al quarto uomo chiedendo chiarimenti: "Come può essere fuorigioco? Ho bisogno di una spiegazione". Il direttore di gara gli ha risposto: "Sembra forzato in telecamera, mi dispiace, discutiamone dentro". Il francese ha quindi replicato: "Ok, andiamo dentro e me lo spieghi, perché non capisco". Nel tunnel che conduce agli spogliatoi, Mbappé ha insistito: "Mi dici di parlare e non mi guardi nemmeno... onestamente. Mi dici di parlare dentro e io sono dentro e non mi parli". Non ricevendo ulteriori spiegazioni, si è poi rivolto a Camavinga lasciandosi andare a uno sfogo in francese: "Pagliacci, arbitri".

 

 

