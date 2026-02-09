Mbappé furioso contro gli arbitri, il labiale fa discutere: "Che pagliacci..."

Mbappé critica gli arbitri: ecco cosa è successo

Rientrando negli spogliatoi, Mbappé si è rivolto al quarto uomo chiedendo chiarimenti: "Come può essere fuorigioco? Ho bisogno di una spiegazione". Il direttore di gara gli ha risposto: "Sembra forzato in telecamera, mi dispiace, discutiamone dentro". Il francese ha quindi replicato: "Ok, andiamo dentro e me lo spieghi, perché non capisco". Nel tunnel che conduce agli spogliatoi, Mbappé ha insistito: "Mi dici di parlare e non mi guardi nemmeno... onestamente. Mi dici di parlare dentro e io sono dentro e non mi parli". Non ricevendo ulteriori spiegazioni, si è poi rivolto a Camavinga lasciandosi andare a uno sfogo in francese: "Pagliacci, arbitri".