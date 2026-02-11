La cena del Real Madrid fa discutere: quanto hanno pagato Mbappé e Vinicius e cosa hanno mangiato  

Cena di squadra per il Real Madrid , al gran completo. Quanto hanno speso i calciatori? Cosa hanno mangiato? In Spagna la curiosità è virale ed è stata soddisfatta dai dettagli forniti da Marca. La cena si è tenuta al ristorante 61, nella centrale calle José Abascal di Madrid . Un locale esclusivo, noto per la privacy di cui godono i suoi ospiti. A svelare l'appuntamento conviviale, però, è stata na fotografia pubblicata da Vincius , scattata dalla postazione del DJ.

Niente alcolici, antipasti a sorpresa e carne Wagyu: cosa hanno mangiato i giocatori del Real Madrid a cena

Menù a base di carne di manzo Wagyu, servita sotto forma di hamburger o di roast beef a striscioline. Ma prima, i giocatori del Real Madrid hanno assaporato alcuni antipasti a sorpresa che, come il resto del menù, vengono tenuti segreti fino all'arrivo al ristorante. I piatti alla griglia erano accompagnati da contorni come patatine fritte, asparagi, purè di patate, peperoni con uovo o lattuga fresca. Sebbene i cocktail siano una delle specialità della casa, i giocatori hanno deciso di astenersi per motivi professionali. Tuttavia, hanno potuto gustare alcuni dei dessert più popolari del bar, come la torta della nonna Nelly e il biscotto con gelato.

Cena offerta da Vinicius e Mbappé: conto di circa 1.766 euro