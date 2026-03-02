Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Il Real Madrid conferma la terapia conservativa per il ginocchio sinistro di Mbappé

L'attaccante francese prosegue la terapia dopo una consultazione con specialisti francesi
TagsReal MadridChampions League
Real Madrid

Real Madrid

Il Real Madrid prosegue con la linea della prudenza per Kylian Mbappé. L’attaccante francese, alle prese da tempo con un problema al ginocchio sinistro, ha chiesto un consulto a specialisti in Francia che hanno confermato l’impostazione terapeutica già adottata dal club spagnolo.

In una nota ufficiale, i blancos hanno spiegato che "a seguito degli esami effettuati sul nostro giocatore da medici specialisti francesi, sotto la supervisione dei servizi medici del Real Madrid, si conferma la diagnosi di distorsione al ginocchio sinistro e l'idoneità del trattamento conservativo attualmente in corso". Non sono stati indicati tempi certi per il rientro in campo dell’ex Psg: come ribadito anche dall’allenatore Arbeloa, il suo utilizzo verrà valutato di partita in partita in base alle sensazioni del giocatore. Una gestione cauta, soprattutto in vista dei prossimi impegni decisivi tra Champions League e campionato.

Tutte le news di Real Madrid

