Klopp al Real Madrid, la risposta dell'agente: "Per ora solo voci" 

Klopp nuovo allenatore del Real Madrid? La risposta dell'agente dell'allenatore

Marc Kosicke, intervistato da 365Scores, ha chiarito la posizione del suo assistito, oggi Head of Global Soccer di Red Bull: "Non c'è bisogno di rispondere a domande su questioni che sono solo voci. Nessuno ci ha contattato al momento. Jürgen Klopp è molto contento del suo attuale ruolo alla Red Bull e ciò che si dice sulle trattative per allenare il Real Madrid sono per ora solo voci", ha ribadito l'agente dell'ex tecnico del Borussia Dortmund.