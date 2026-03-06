Klopp al Real Madrid, la risposta dell'agente: "Per ora solo voci"
Jürgen Klopp nel mirino del Real Madrid. Al momento, però, sono "solo voci" quelle che vorrebbero il manager tedesco sulla panchina dei blancos nella prossima stagione. Parola dell'agente dell'ex Liverpool, Marc Kosicke. Il dopo Arbeloa sembra essere già iniziato in casa Real, con tanti allenatori top sul taccuino di Florentino Perez: tra questi anche Massimiliano Allegri, attualmente sotto contratto con il Milan.
Klopp nuovo allenatore del Real Madrid? La risposta dell'agente dell'allenatore
Marc Kosicke, intervistato da 365Scores, ha chiarito la posizione del suo assistito, oggi Head of Global Soccer di Red Bull: "Non c'è bisogno di rispondere a domande su questioni che sono solo voci. Nessuno ci ha contattato al momento. Jürgen Klopp è molto contento del suo attuale ruolo alla Red Bull e ciò che si dice sulle trattative per allenare il Real Madrid sono per ora solo voci", ha ribadito l'agente dell'ex tecnico del Borussia Dortmund.