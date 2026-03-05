Allegri al Real Madrid, così Florentino può tentarlo: retroscena e scenari

Prima il ritorno tra gli applausi sotto le luci di San Siro, poi l'approdo tra le stelle del Santiago Bernabeu: e se fosse questo il programma completo del 2025-2026 di Massimiliano Allegri ? La prima parte, per ora, è riuscita perfettamente: tornato in rossonero dopo 11 anni, il tecnico livornese ha ripreso in mano le ceneri del club, disastrato dopo l'ottavo posto dell'ultima stagione, e lo sta riportando in Champions League con il momentaneo secondo posto in classifica. Per la seconda parte, beh, bisognerà aspettare fine anno, quando i risultati rossoneri saranno definitivi e da Madrid ci si attende la chiamata di Florentino Perez per la panchina del Real , attualmente occupata dal tecnico ad interim Alvaro Arbeloa dopo l'esonero di Xabi Alonso. Allegri, in carriera, non ha mai allenato all'estero: nel suo curriculum, tra le big, figurano Juventus e Milan, entrambe per due volte. Eppure, a quel salto oltre confine sulla panchina più ambita del mondo calcistico, ci è andato vicino più volte.

Il quarto assalto del Real Madrid

Non sarebbe di certo la prima telefonata. Anzi. Già nel 2019, il patron dei Blancos aveva tentato Allegri con l'offerta della panchina dopo il quinquennio juventino costellato di successi e di trofei, comprensivo anche della finale giocata e persa contro il Real di Cristiano Ronaldo; non se ne fece nulla, anche perché il tecnico livornese preferì prendersi un po' di pausa dopo gli anni di gloria a Torino. Due anni dopo, ecco il secondo tentativo: Allegri e il Real Madrid si accordarono per un triennale a 8,5 milioni di euro netti a stagione, ma, prima che tutto si concludesse con le firme e la presentazione ufficiale, una chiamata, stavolta dell'allora presidente bianconero Andrea Agnelli, spostò la preferenza del livornese per la Juventus. E il resto è storia recente.

Il contratto con il Milan

Oppure quella che ancora si deve realizzare. Già, perché Allegri è legato al Milan con un contratto da cinque milioni di euro più due milioni di euro di bonus fino al 2027 (con una opzione al 2028), ma è chiaro che, a fine stagione, ci si debba sedere ad un tavolo con i dirigenti per fare un bilancio dell'annata trascorsa e per valutare le prospettive future. Al momento, il tecnico livornese ha in mente il Milan, dichiara pubblicamente di trovarsi in sintonia con la società ed è in pompa magna nel cuore dei tifosi milanisti: ci sarebbe molto, se non tutto, per proseguire il cammino assieme. A Florentino Perez, però, bisognerà rispondere prima o poi, quantomeno per cortesia. E l'eventuale offerta allettante del Real Madrid è una di quelle che farebbe vacillare chiunque, soprattutto alla terza occasione.