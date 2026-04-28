Mourinho al Real Madrid, dagli Usa insistono: "È lui la prima scelta di Florentino Perez"

Il possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid infiamma il dibattito in casa blanca. Secondo quanto riportato da The Athletic e Ny Times, l’ipotesi non è affatto remota, anzi rappresenterebbe una delle priorità del presidente Florentino Pérez per rilanciare il club dopo due stagioni senza trofei.

Mourinho sulla panchina del Real Madrid: più di un’idea

A differenza del recente passato, quando aveva semplicemente avallato la scelta di Xabi Alonso proposta dal direttore generale José Ángel Sánchez, Pérez sembra intenzionato a prendere in prima persona la decisione sul prossimo allenatore. E in cima alla lista ci sarebbe proprio lo “Special One”, già alla guida delle merengues tra il 2010 e il 2013, periodo in cui conquistò tre titoli, tra cui la storica Liga 2011-12 da record.

Di mezzo c’è sempre il Benfica

Il ritorno di Mourinho, però, non metterebbe tutti d’accordo all’interno del club. Il tecnico portoghese è ricordato sì per i successi, ma anche per essere stato una figura divisiva nello spogliatoio, con tensioni evidenti, in particolare con l’allora capitano Iker Casillas. Nel frattempo, il clima attorno al Real resta delicato anche per questioni extracampo, come le recenti polemiche legate a Vinícius Júnior e agli episodi avvenuti in Champions lo scorso febbraio. Dal canto suo, Mourinho è attualmente concentrato sul finale di stagione con il Benfica, con cui ha un contratto fino al 2027. Tuttavia, una clausola da circa 3 milioni di euro permetterebbe a entrambe le parti di liberarsi entro dieci giorni dall’ultima gara stagionale, lasciando così aperta la porta a un clamoroso ritorno a Madrid.