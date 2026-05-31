Mourinho ad un passo dal ritorno al Real Madrid: sta aspettando solo le elezioni

MADRID - A Lisbona nessuno lo dice, ma in casa Benfica il clima è quello dell’addio. José Mourinho aspetta solo il via libera definitivo per lasciare il club, il suo ritorno al Real Madrid è ormai a un passo . L’intesa c’è, lo staff è pronto e a Valdebebas si lavora già in vista della nuova stagione. Resta soltanto da sciogliere il nodo politico legato alle elezioni presidenziali , che per il momento frenano ogni comunicazione ufficiale. Florentino Perez, infatti, vuole evitare mosse che possano trasformarsi in materiale da campagna elettorale. E anche per questo il Benfica non è stato ancora informato in modo formale dell’addio del suo allenatore . Ma i contatti restano vivi e la macchina organizzativa non si è mai fermata.

Mourinho e rinforzi: il piano del Real Madrid

Sul piano tecnico, le priorità sono già chiare. Il Real cerca almeno un difensore centrale, un terzino capace di aumentare la concorrenza sulle fasce e due centrocampisti con qualità diverse ma complementari: uno per dare equilibrio, l’altro per costruire il gioco. Tra i nomi più caldi c’è quello di Ibrahima Konaté. Il centrale francese piace molto alla dirigenza del Real Madrid e risponde perfettamente al profilo richiesto. A centrocampo c’è da considerare il rientro di Nico Paz. Il Real ha deciso di riportarlo a casa e sarà il nuovo allenatore a valutarlo durante il ritiro estivo, decidendo se inserirlo nel progetto o mandarlo nuovamente a giocare altrove. Nel frattempo, Mourinho resta in attesa. Il suo entourage considera il ritorno ormai solo una questione di tempo e si muove come se l’operazione fosse già definita. A Madrid cresce l’attesa per un ritorno che, oltre dieci anni dopo la prima esperienza, potrebbe riportare al Bernabeu il tecnico che sa dare identità e creare competitività.