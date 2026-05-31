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domenica 31 maggio 2026
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Mourinho ad un passo dal ritorno al Real Madrid: sta aspettando solo le elezioni

Lo Special One lascerà il Benfica per tornare a guidare i 'Blancos', che nel frattempo vanno a caccia di rinforsi sul mercato: tutti i dettagli
Carlos Butragueno
3 min
TagsMourinhoReal Madrid
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MADRID - A Lisbona nessuno lo dice, ma in casa Benfica il clima è quello dell’addio. José Mourinho aspetta solo il via libera definitivo per lasciare il club, il suo ritorno al Real Madrid è ormai a un passo. L’intesa c’è, lo staff è pronto e a Valdebebas si lavora già in vista della nuova stagione. Resta soltanto da sciogliere il nodo politico legato alle elezioni presidenziali, che per il momento frenano ogni comunicazione ufficiale. Florentino Perez, infatti, vuole evitare mosse che possano trasformarsi in materiale da campagna elettorale. E anche per questo il Benfica non è stato ancora informato in modo formale dell’addio del suo allenatore. Ma i contatti restano vivi e la macchina organizzativa non si è mai fermata.

 

 

Mourinho e rinforzi: il piano del Real Madrid

Sul piano tecnico, le priorità sono già chiare. Il Real cerca almeno un difensore centrale, un terzino capace di aumentare la concorrenza sulle fasce e due centrocampisti con qualità diverse ma complementari: uno per dare equilibrio, l’altro per costruire il gioco. Tra i nomi più caldi c’è quello di Ibrahima Konaté. Il centrale francese piace molto alla dirigenza del Real Madrid e risponde perfettamente al profilo richiesto. A centrocampo c’è da considerare il rientro di Nico Paz. Il Real ha deciso di riportarlo a casa e sarà il nuovo allenatore a valutarlo durante il ritiro estivo, decidendo se inserirlo nel progetto o mandarlo nuovamente a giocare altrove. Nel frattempo, Mourinho resta in attesa. Il suo entourage considera il ritorno ormai solo una questione di tempo e si muove come se l’operazione fosse già definita. A Madrid cresce l’attesa per un ritorno che, oltre dieci anni dopo la prima esperienza, potrebbe riportare al Bernabeu il tecnico che sa dare identità e creare competitività.

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