Mourinho al Real Madrid, ora è ufficiale: ha firmato fino al 2029, il comunicato

Ora è ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid. Lo Special One è tornato ed è pronto ad aprire un ciclo vincente con i blancos, una volta firmato il contratto triennale che lo legherà al club di Florentino Perez fino al 30 giugno 2029. Il Real ha pagato la clausola rescissoria da circa 15 milioni di euro, prevista dall'accordo stipulato dal manager portoghese con il Benfica, scegliendo di puntare sull'esperienza e sulla mentalità dell'ex Inter, dopo le deludenti parentesi vissute con Xabi Alonso e Arbeloa in panchina.