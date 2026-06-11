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Mourinho al Real Madrid, ora è ufficiale: ha firmato fino al 2029, il comunicato

Lo Special One torna alla corte di Florentino Perez dopo la parentesi al Benfica: accordo triennale
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Ora è ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid. Lo Special One è tornato ed è pronto ad aprire un ciclo vincente con i blancos, una volta firmato il contratto triennale che lo legherà al club di Florentino Perez fino al 30 giugno 2029. Il Real ha pagato la clausola rescissoria da circa 15 milioni di euro, prevista dall'accordo stipulato dal manager portoghese con il Benfica, scegliendo di puntare sull'esperienza e sulla mentalità dell'ex Inter, dopo le deludenti parentesi vissute con Xabi Alonso e Arbeloa in panchina.

 

Real Madrid, ufficiale il ritorno di Mourinho: contratto triennale

Questo l'annuncio ufficiale del Real Madrid, a margine della firma di José Mourinho: "Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi giovedì 11 giugno e presieduto da Florentino Pérez, - si legge - ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. José Mourinho si unirà al Real Madrid il 13 luglio, giorno in cui inizierà la preparazione precampionato".

 

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